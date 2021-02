Guarapari já registra prejuízos por causa das chuvas que caem na cidade desde o último sábado. Ao chegarem para trabalhar na manhã de hoje, os Policias Militares que trabalham na administração da sede da Terceira Companhia, em Perocão, encontraram o local todo alagado e os equipamentos eletrônicos danificados.

As águas da chuva entraram por diversas goteiras no teto do imóvel e tomaram conta do local. Os estragos não foram apenas com os equipamentos e documentos que estavam na sede da Cia, mas também na estrutura do próprio imóvel, a ponto de o Corpo de Bombeiros interditar o local.

Essa situação pode acelerar a mudança da sede da 3ª Cia mais para o norte da cidade. A troca de lugar já estava prevista, levando a parte administrativa da companhia para as margens da Rodovia do Sol, próximo ao bairro Village do Sol. Em nota o comando do 10º Batalhão informou que o atendimento à população não será afetado por causa do ocorrido. Confira a resposta da PM.

“De forma imediata a sede da 3ª Companhia foi transferida para o Destacamento de Village do Sol, próximo ao pedágio. O atendimento a população continuará normal de 9h às 17h”.

Por João Thomazelli

Veja mais fotos dos prejuízos