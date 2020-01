Hit atrás de hit! Assim promete ser a noite de sexta-feira, dia 17 de janeiro, no Multiplace Mais, em Guarapari. Afinal, quem sobe ao palco para cantar músicas que estão na ponta da língua do público são Henrique & Juliano, a dupla sertaneja mais vista do YouTube Brasil, com mais de 6 bilhões de visualizações, e o cantor de pagode Dilsinho, que na mesma plataforma de vídeos conta com 1,6 bilhão de acessos.

Nascidos em Tocantins, Henrique e Juliano foram de promessa do sertanejo, no início de 2014, a uma das duplas mais estouradas naquele mesmo ano. Desde então, os irmãos passaram a fazer uma média de 20 shows por mês, de norte a sul do Brasil, e sempre ficam entre as músicas mais tocadas nas rádios. O repertório de sucessos românticos e animados é formado por canções como “Cuida Bem Dela”, “Recaídas”, “Gordinho Saliente”, “Não Tô Valendo Nada”, “Na Hora da Raiva”, “Como é Que a Gente Fica”, “Vidinha de Balada” e “Quem Pegou, Pegou”.

Após os bem-sucedidos DVDs “Ao Vivo em Palmas” (2012), “Ao Vivo em Brasília” (2014), “Novas Histórias” (2015), “O Céu Explica Tudo” (2017) e “Menos é Mais” (2018), eles retornaram a São Paulo em 19 de novembro para gravar um novo projeto ao vivo. Intitulado “Ao Vivo no Ibirapuera” e com 22 composições inéditas, o trabalho ainda não foi divulgado, mas já tem seu primeiro hit: “Liberdade Provisória”. Lançada há apenas um mês, a faixa possui mais de 39 milhões de visualizações só no YouTube e, atualmente, ocupa o topo do Spotify Brasil, sendo a primeira música da dupla a conquistar tal feito.

O novo sucesso e as inéditas “Sem Rede” e “Briga Feia”, também pertencentes ao registro ao vivo filmado na capital paulista, serão apresentados no show de Guarapari, ao lado de hits mais recentes da dupla, presentes em “Menos é Mais”, como “Quem Pegou, Pegou”, “Vai Que Bebereis”, “Desbeijar Minha Boca” e “Cidade Vizinha”.

O pagodeiro Dilsinho não fica para trás quando o assunto é emplacar músicas. Ele é o 10º artista mais ouvido em 2019 no Spotify, seu primeiro DVD “Terra do Nunca” é o 7º álbum mais executado pelos ouvintes da plataforma e, no ranking masculino, o carioca está em 8º lugar como cantor mais escutado. O galã, que também é compositor e, por sinal, começou a ganhar espaço no mundo do samba e do pagode escrevendo para nomes como Thiaguinho, Bom Gosto e Alexandre Pires, conquistou o público com seu carisma e hoje faz uma média de 20 shows por mês.

Seus maiores hits são “Pouco a Pouco”, gravado com Sorriso Maroto; “Péssimo Negócio”, que conta com mais de 299 milhões de visualizações no YouTube; “Refém”; “Controle Remoto”; “12 Horas” e “Ioiô”, com participação de Ivete Sangalo. Todos eles estão no repertório de seu primeiro projeto ao vivo, lançado no início de 2019, e também fazem parte da apresentação em Guarapari.

Atual vencedor do troféu de Melhor Cantor do Ano, no Prêmio Multishow, ele ainda mostra novidades do álbum “Quarto e Sala”, divulgado em outubro. O trabalho teve como carro-chefe a música “Onze e Pouquinho”, que já conta com 15 milhões de acessos no YouTube, e funcionou como um “esquenta” para o DVD “Open House”, gravado em dezembro no Recife.

O registro ao vivo contou com várias participações especiais. Dilsinho cantou “Deixa pra Lá” com Atitude 67, “Sogra” com Henrique e Juliano e “Apaixonadin” com Thiaguinho. Este é o primeiro projeto onde o carioca traz a referência das cores, diferente de tudo o que costuma usar. Os tons eleitos foram em neon, com a ideia de trazer algo mais íntimo para as pessoas, e o artista responsável por assinar toda a comunicação do DVD é o fotógrafo e publicitário capixaba Hid Saib.

SERVIÇO

HENRIQUE & JULIANO (TO) E DILSINHO (RJ)

The Best Summer Of Your Life

Data: 17 de janeiro, sexta-feira, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (4º lote/meia): Front Stage a R$110 e Camarote 2 (3º lote) a R$130. Mesa para 4 pessoas (2º lote): Bronze a R$ 600, Prata a R$ 900 e Ouro a R$ 1.000.

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Quiosque Ticket Premium (Extra Center Guarapari) e site https://www.ticketpremium.com. br/Site/Setores/244

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.