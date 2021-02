Uma confusão por causa de invasão de terreno acabou com um holandês detido por posse de arma em Guarapari.

A confusão aconteceu no final da manhã desta quarta-feira no bairro Village do Sol. Moradores acionaram a polícia informando que um homem estaria armado e ameaçando as pessoas.

A PM foi ao local e conversou com um dos denunciantes e com o suspeito. O holandês que tem 28 anos e mora há quatro meses no bairro informou que a confusão era por causa de um homem que estava invadindo seu terreno, mas não informou onde estaria a arma.

Um cão farejador foi levado ao local para procurar a arma, mas nada foi encontrado.

Uma denuncia chegou aos policiais informando que o holandês teria entrado no quintal de um vizinho depois da confusão. Com a autorização do morador os policiais militares entraram no quintal e encontraram um revólver calibre 38 com duas munições.

O holandês foi conduzido para a delegacia de Guarapari junto com a arma apreendida.

Por João Thomazelli