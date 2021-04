Na tarde de hoje, moradores foram surpreendidos por um crime bárbaro cometido no bairro Olaria, em Guarapari. Segundo as informações divulgadas, um homem, morador de Cariacica, foi assassinado com oito tiros na frente da família assim que saiu do veículo que dirigia.

De acordo com as testemunhas que estavam no local, mas preferiram não ter o nome divulgado, o crime ocorreu por volta das 12:30h, na frente de uma escola de ensino primário. A vítima se chamava Leandro Silveira Freitas e tinha 37 anos, dentro do veículo estavam a esposa e a filha.

“Foi tudo muito rápido. Ouvimos os disparos e esperamos para sair na rua para ver o que estava acontecendo. Ouvimos oito tiros, um atrás do outro. Depois o homem já estava caído ali no chão, morto, com a esposa e a filha olhando. Foi horrível ver a família vendo ele morto assim no chão”, contou uma testemunha.

Os moradores e comerciantes da região contaram também que estão muito assustados e preocupados com a situação, pois foi um crime muito bárbaro, já que foram efetuados 8 disparos contra um homem que estava no carro com a família.

Leandro estava na cidade para visitar parentes da esposa e os criminosos dispararam de dentro de um outro veículo e logo em seguida fugiram. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari está no local e já deu início às investigações.

Atualização: O Portal 27 recebeu denúncias de que o morto teria passagem pela polícia por tráfico de drogas, porém, até o fechamento da matéria não conseguimos confirmar esta informação, assim que recebermos novidades iremos atualizar.