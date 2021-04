Os idosos que tenham mais de 70 anos e que tomaram a primeira dose da vacina CoronaVac poderão começar a receber a segunda dose do imunizante nesta segunda-feira (26), de acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura Municipal de Guarapari e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Esta fase da campanha iniciará no dia 26 e seguirá nos dias 27 e 28 de abril. O local de vacinação será no Complexo Esportivo Maurice Santos, no formato drive-thru para os idosos ou responsáveis que tenham veículo, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Rocha Lyra para os que estiverem a pé.

Atenção: Para não ir no dia errado, é importante que o idoso ou o responsável por ele se atente nos dias que estão marcados para a segunda dose da vacina. Veja abaixo as datas corretas divulgadas pela Prefeitura.