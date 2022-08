Na manhã desta quinta-feira (25), a equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, realizou uma ação de busca ativa na feira livre do bairro Glória, com o objetivo de cadastrar crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho infantil.

Participaram da ação conjunta a Secretaria Municipal de Educação, representantes da Superintendência Regional do Trabalho, IBDH – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Espero, Salesiano, Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, Ministério Público do Trabalho – MPT/ES e Cesan.

De acordo com a coordenadora do PETI do município, Greuza Nunes, três crianças foram cadastradas durante as abordagens: “As ações de busca ativa nas feiras são de suma importância para o município, pois assim poderemos localizar a incidência de crianças e adolescentes exercendo os mais diversos tipos de atividades nesses locais. O trabalho desprotegido e informal em logradouros públicos, como feiras livres, gera potencial exposição das crianças e adolescentes à violência, drogas, assédio sexual, exposição à radiação solar, chuva e frio, acidentes de trânsito e atropelamento. Com isso podemos proteger nossas crianças e adolescentes, encaminhando para às políticas públicas do município”, finalizou a coordenadora.

A população pode denunciar o trabalho infantil pelos telefones 162 ou 100.