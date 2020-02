A noite desta sexta-feira em Guarapari contou com uma morte violenta. Um homem identificado como Udson Vieira Santos, foi perseguido e morto a tiros, pauladas e facadas no bairro Setiba. Marcas de sangue ficaram espalhadas pelas paredes, no chão da calçada e a polícia identificou várias perfurações no corpo dele.

Uma equipe do Samu chegou a ir até o local, mas ele já estava morto. De acordo com informações apuradas no local junto a alguns moradores, ele seria suspeito de supostamente cometer furtos em várias residências do bairro nos últimos meses. Segundo a polícia, ele realmente tinha passagens por furtos, mas estava com alvará e em liberdade.

A Polícia Civil foi acionada, e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.