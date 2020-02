Em nota à imprensa, a Marinha do Brasil emitiu alerta sobre ocorrência de nevoeiros esparsos junto à costa na madrugada deste sábado (15). Esses nevoeiros acontecem devido ao resfriamento noturno, associado à temperatura da superfície do mar relativamente mais baixa e a alta umidade.

Juntamente com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) afirma que a névoa acometerá as proximidades do litoral entre os estados do Paraná, ao norte de Paranaguá (PR) e do Espírito Santo, ao sul de Itaoca (ES), no sábado entre a madrugada e a manhã.

Se reforça que os motoristas tomem cuidado nas rodovias. Também é recomendado aos navegantes que consultem as informações da Marinha antes de se fazerem ao mar. O mesmo se faz necessário às comunidades de pesca e esporte e recreio.

