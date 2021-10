A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, em ação com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), prendeu, na última terça-feira (05), no bairro Aldeia da Praia, em Guarapari, o suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio ocorrida contra uma mulher, no dia 21 do mês de setembro deste ano, no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

As investigações da PCRJ indicam que a mulher, de 55 anos, estava em uma bicicleta elétrica no momento em que foi assaltada. O suspeito puxou a bolsa da vítima, fazendo com que ela caísse no chão e tivesse um traumatismo craniano. Quando o caso foi registrado, os policiais realizaram diligências para identificar e prender o autor.

“Foi emitido um mandado de prisão preventiva por tentativa de latrocínio. Com as informações sobre a localização do suspeito, os policiais civis dos dois estados se reuniram nessa terça-feira, em Guarapari, e realizaram diligências, localizando o indivíduo”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio. Após o cumprimento, o suspeito foi encaminhado ao Estado do Rio de Janeiro pela equipe da PCRJ.