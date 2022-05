Nesta quarta-feira (11), o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, completa oito anos desde a sua inauguração, que aconteceu em 2014 em um domingo de Dia das Mães.

Nesses oito anos foram salvas mais de 3.300 vidas na UTI neonatal e pediátrica, quase 70 mil atendimentos no Pronto Socorro da Maternidade, mais de 280 mil atendimentos no Pronto Socorro Pediátrico e mais de 11 mil partos.

Campanha “Dá orgulho ter você aqui!”

Para comemorar, foi lançada a campanha “Dá orgulho ter você aqui!”, uma continuação da campanha institucional “Dá orgulho nascer aqui”, que iniciou no dia 21 de março. Esta, no entanto, tem como foco reconhecer, agradecer e demonstrar o orgulho que a instituição tem por cada colaborador fazer parte da equipe.

“Os profissionais estão no hospital para fazer a diferença, para curar, mas também para ajudar que nasçam novas vidas. Mas infelizmente é recorrente os episódios de falta de empatia, às vezes até de agressão verbal, deixando-os inseguros e desmotivados. Iniciar essa campanha tem o objetivo de sensibilizar a população para que tenham empatia com os profissionais da saúde, que estão ali 24 horas para atendê-los”, explicou a gerente da Unidade HIFA Guarapari, Walkyria Procópio.

Nesta quinta-feira (12) parceiros e pacientes começaram uma corrente do bem, disseminando vídeos incentivando a valorização desses profissionais.

Mês da enfermagem

Maio também é o mês da enfermagem e o grupo HIFA preparou ações que acontecerão em todas as suas unidades com o intuito de valorizar e também incentivar a qualificação.

Nesta quinta-feira, por exemplo, os enfermeiros e técnicos de enfermagem do HIFA Guarapari foram surpreendidos com um super café da manhã preparado pela Coordenação e Supervisão de Enfermagem. À tarde teve treinamento e um momento de confraternização. Já no HIFA de Cachoeiro, a Capelania Hebrom fez uma homenagem aos profissionais com música e entrega de bolo.