A linha de defesa contra a Covid-19 ganha mais um ponto para a realização do exame de RT-PCR: o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A população já pode realizar o agendamento da testagem, que está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Até esta quinta-feira (16), o Estado conta com 13 pontos de agendamento on-line para realização dos testes de RT-PCR nos seguintes municípios e unidades:Alfredo Chaves, na Secretaria Municipal de Saúde;

– Anchieta, no Centro de Triagem Covid-19 – Vila Olímpica;

– Ibatiba, no Ambulatório Municipal de Sintomáticos Respiratórios;

– Itaguaçu, na Rodoviária e no Centro de Atendimento à Covid-19;

– Laranja da Terra, na Unidade Mista de Saúde “São João Batista”;

– São Mateus, no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS);

– Serra, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves;

– Venda Nova do Imigrante, na Policlínica;

– Viana, na UBS Vila Bethânia;

– Vila Velha, no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba);

– Vitória, no Aeroporto e no Hospital Estadual Central.

Os agendamentos estão disponíveis no site da Secretaria da Saúde (Sesa), de acordo com os horários e dias definidos por cada ponto de coleta, e podem ser realizados por qualquer cidadão com ou sem sintomas da Covid-19. Os pontos estão sendo definidos estrategicamente para alcançar a população de todas as regiões. Vale ressaltar que em relação ao aeroporto, os passageiros que desembarcam no local não precisam realizar o agendamento prévio, ou seja, a testagem é de livre demanda.

Os resultados das testagens são liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) no prazo de 48 horas a 72 horas a partir do momento em que amostras são entregues ao local. Os resultados podem ser conferidos na própria plataforma de agendamento.

Para esta semana, ainda está prevista a abertura de pontos de testagem nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Governador Lindenberg e Itarana.

Como realizar o agendamento

Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá realizar inicialmente o seu cadastro no “Acesso ao Cidadão” (https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F) do Governo do Estado. Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Saúde (https://saude.es.gov.br/), na lateral esquerda, clicando em “Agendamento”, haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone.

Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde e, sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para terceiros, precisando estar munidos dos dados acima para conclusão do processo.

Na plataforma, serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto.

Testagem de antígeno

Além do agendamento para testagem de RT-PCR, o Estado também está disponibilizando a testagem de antígeno, conhecida como “teste rápido”, em locais de grande fluxo:

– Terminal de Jardim América, em Cariacica;

– Terminal de Laranjeiras, em Serra;

– Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

O horário de coleta é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 20h, em todos os terminais rodoviários. O resultado do teste sai em 15 minutos após a coleta do material e é entregue ao paciente no local. Para a testagem não é necessário agendamento – livre demanda, é chegar e testar.

Outro ponto de testagem sem agendamento é a Ceasa, em Cariacica. Neste caso, o exame disponibilizado é o de RT-PCR. Lá, a testagem funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h.