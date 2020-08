O senhor Gervásio Baudon, aposentado de 67 anos, foi morto a tiros na manhã do último domingo (23) no bairro São José, próximo à Igreja Católica da Comunidade, em Guarapari. A investigação ainda busca um suspeito de ter cometido este crime.

Gervásio era bastante conhecido na região, já que morava há bastante tempo no bairro. Para alguns moradores a notícia da morte do idoso foi uma surpresa, há porém aqueles vizinhos que não se mostraram tão surpresos com a situação, e contaram que recentemente o senhor de 67 anos vinha se envolvendo em discussões com outros moradores do bairro.

O aposentado já tinha registrando anteriormente, alguns boletins de ocorrência na delegacia de polícia, devido às agressões que ele estava sofrendo justamente por se envolver nessas desavenças com outros moradores.

Gervásio morava sozinho e deixa duas filhas. O crime será investigado pela delegacia de homicídios e proteção à pessoa. Quem tiver alguma informação que ajude a chegar no criminoso, pode denunciar no disque-denúncia 181.

O corpo do aposentado foi levado ao Departamento Médico Legal de Vitória, onde irá passar por todos os trâmites legais para liberação, o enterro está marcado para ocorrer nos próximos dias no cemitério Parque Paraíso.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.