O aplicativo do estacionamento rotativo, que tinha como intuito facilitar a vida dos moradores da cidade que precisassem usar uma vaga das zonas de cobrança, acabou atrapalhando. Uma moradora notou, nas últimas semanas, que o aplicativo ativou cobranças automaticamente, mesmo quando ela estava em casa com o carro na garagem.

De acordo com a Tatiane Littike, coach integral sistêmico e estudante de psicologia, o problema começou quando o aplicativo ativou automaticamente e fez a cobrança da vaga em um dia que ela estava usando o rotativo. Ela achou estranho, porém aceitou que ativou porque ela estava na vaga, no entanto, quando estava em casa foi que a situação ficou estranha.

“Eu fui ao Centro levar um lanche ao meu irmão e não ativei o aplicativo porque seria coisa rápida, antes de 15 minutos eles não cobram, mas quando eu voltei o meu aplicativo tinha notificado que foi cobrado. Eu pensei ok, eu tinha crédito e ele foi cobrado, mas eu percebi que meu crédito desapareceu depois de alguns dias, eu coloquei mais, fui ao Centro e parei por 5 minutos, e novamente o aplicativo cobrou”, disse a moradora.

Ela então chegou ao que considera oo principal problema, a cobrança indevida com o carro em casa. “O problema foi quando eu estava em casa e vi uma notificação do aplicativo, quando fui olhar ele já tinha começado uma contagem regressiva de ativação em uma vaga, com o meu veículo parado em casa.”

Outros problemas

Anteriormente, no mês de março, o estacionamento rotativo sofreu uma polêmica com relação a cobrança de vagas em ruas que não possuíam placas informativas, a situação viralizou através de um vídeo feito por um morador da cidade.

Na época, porém o problema foi rapidamente resolvido, relembre a situação aqui. Rotativo para de ser cobrado em rua sem placa informativa em Guarapari | Portal 27 – Notícias de Guarapari e região

O que diz a empresa

Tentamos entrar em contato com a assessoria da empresa Rizzo Parking, para que prestassem esclarecimentos sobre a situação, se conheciam o erro do aplicativo e se os clientes cobrados de forma indevida poderiam receber um estorno, porém não obtivemos resposta.

Assim que recebermos um posicionamento da empresa iremos adicionar a informação na matéria.