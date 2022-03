Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 02/2022, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Ao todo, são 13 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, para candidatos com Ensino Médio e atuação no cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental, em regime de designação temporária. A remuneração é de R$ 2.003,10, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

As inscrições e o edital com as informações completas estão disponíveis em www.selecao.es.gov.br, na página do processo seletivo. Os interessados têm até as 17 horas do dia 1º de abril para se inscreverem. Só será aceita uma inscrição por CPF. Do total de vagas para contratação imediata, dez são para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e duas para negros.

O processo seletivo conta com três etapas: inscrição, classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato. Os candidatos devem ficar atentos à documentação que comprova os dados declarados no ato da inscrição, pois a segunda etapa é eliminatória. Os selecionados vão atuar na sede do Iema, em Cariacica.

Mais informações:

Processo seletivo 02/2022: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/361

Telefone: (27) 3636-2561

E-mail: gep@iema.es.gov.br