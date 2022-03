Por Alexsander Fonseca | Guarapari uma linda cidade turística de belas praias, mas por que investiria nessa cidade? Nesse artigo vamos apresentar alguns pontos que acreditamos que fazem toda diferença na hora de escolher o seu imóvel.

Na jornada de compra do imóvel, o primeiro ponto sempre começa pela localização. O que realmente difere na hora de decisão. Vou te apresentar 4 pontos que fazem dessa cidade especial para moradia e investimento.

Qualidade de vida. Você mora em uma grande cidade, busca tranquilidade? Guarapari te proporciona uma tranquilidade sem igual, uma ventilação extraordinária em todo período do ano. Um ar puro, não contaminado pela poluição. Natureza em toda cidade, belas praias em toda parte, que fazem parte da vida de quem mora em Guarapari e ainda temos uma bela área rural, no qual você admira de belas montanhas e clima mais frio.

Logística. Variedade em comércio, entregas em delivery por toda parte, cidade asfaltada, proporcionando ótima infraestrutura, praias bem ornamentadas e trânsito bem organizado.

Segurança. Cidade com baixo índice de criminalidade, no qual não há registros de grandes ocorrências e com um trabalho policial bem feito.

Valorização. Índice de valorização em alta, novos empreendimentos sendo lançados na cidade, várias obras públicas espalhadas, pistas como Rodosol e BR 101, que dão acesso à cidade em pista dupla, melhorando o acesso, grandes condomínios fechados e investimentos de grandes construtoras.

Para quem não quer perder o seu dinheiro para inflação, que vem subindo no Brasil e diminuindo o poder de compra, uma bela opção e investimento é em imóveis. Um investimento ativo e palpável, que além de contar com sua própria valorização, ainda pode gerar uma renda ativa, como por exemplo, em aluguéis.

O que achou dessa cidade que tem muito a oferecer?

Alexsander Fonseca fundou em 2016 a empresa Alexsander Planejados, onde atuou em vários imóveis pela cidade, conquistando uma boa relação com os clientes. Agora atua também no ramo de corretagem de imóveis, exercendo seu serviço com a mesma responsabilidade, credibilidade, honestidade e profissionalismo, em busca da satisfação dos seus clientes.

