Em entrevista exclusiva ao portal 27 na noite de ontem (31), o jornalista Marcelo Paranhos fez diversas acusações de envolvimento de várias pessoas públicas de Guarapari, incluindo prefeito, secretários e empresários, em supostos atos de corrupção em obras pela cidade.

Além do jornalista Marcelo Paranhos, a live teve a participação do jornalista Wilcler Carvalho, Editor do portal 27 e da jornalista Roberta Bourguignon. Durante uma hora de conversa, Paranhos, como é mais conhecido, afirmou que tem provas de corrupção entre empresários, prefeitura e também materiais exclusivos que ainda não divulgou.

Ele deu a entender que além do Ministério Público do Estado, a Policial Civil, a Polícia Federal está no caso. Estes atos de corrução segundo ele, levaram a morte do empresário Thiago Nossa. Ele também recebeu ameaças de morte.

Sem respostas. O portal 27 procurou ouvir o Ministério Público para ele se manifestar sobre a investigação do caso e também a prefeitura de Guarapari, para que o prefeito pudesse se defender das acusações. Até o fechamento desta matéria ninguém respondeu aos nossos questionamentos. Confira o vídeo de como foi essa entrevista e as denúncias que o jornalista fez no link abaixo.