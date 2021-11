E vem aí a 14ª edição da Semana do Plástico, o maior evento do setor no Espírito Santo, com o tema “Utilização do Plástico na Saúde”, com enfoque na utilização do material no dia a dia dos hospitais, como em seringas, próteses, medicamentos, recipientes, frascos e muitas outras aplicabilidades.

A abertura está marcada para o dia 8 de novembro, segunda-feira, a partir das 19h30, com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, palestra do secretário de saúde, Nélio Fernandes, e participação do presidente da Abiplast, Ricardo Roriz. O evento organizado pelo Sindiplast-ES, que terá formato híbrido, será transmitido pelo canal do Sindiplast-ES no youtube.

Sustentabilidade e Economia Circular do Plástico, Novas Tecnologias, Oportunidades de Negócios, Descarte Correto e Coleta Seletiva e ações de Educação Ambiental estão previstas na programação, que segue dia 13, sábado, na praia de Castelândia, dia 20, na Praia de Itapuã/Praia da Costa e dia 27, na Praia em Camburi, em Vitória.

Acesse aqui o site com toda a programação e inscreva-se, de forma gratuita.

Lembrando que, quem fizer inscrição, terá direito a certificado de participação.