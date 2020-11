Durante a última semana, moradores de Guarapari registraram constantes quedas de energia que estavam acontecendo em vários bairros. O Portal 27 recebeu diversas reclamações de moradores que foram afetados por este problema, e que pediram ajuda para cobrar uma solução da EDP Escelsa, a concessionária responsável pela energia do estado.

Nas reclamações, foram constatados quedas e piques de energia nos bairros Nossa Senhora da Conceição, Bela Vista, Praia do Morro e Nossa Senhora de Fátima e, segundo os moradores, isso representa um grave problema, já que aparelhos começaram a apresentar problemas, por estarem ligados à rede elétrica no momento da queda de energia.

Os moradores também reclamaram que, ao ligar para a empresa, recebiam a resposta de que a mesma não poderia fazer nada no momento, pois era necessário que a ligação fosse feita no instante do problema.

Questionamos a EDP sobre o motivo das quedas e piques estarem ficando frequentes na cidade, e sobre a possibilidade de a concessionária ressarcir os clientes que tiveram os aparelhos elétricos queimados devidos as falhas.

Por nota, a EDP informou que os piques registrados foram em função de algumas ocorrências.

Na última semana uma placa de propaganda da fachada de uma loja se desprendeu e foi arremessada sobre a rede elétrica, causando piques e falta de energia em parte da cidade. Além disso, foram registrados fortes ventos na região e que projetaram galhos de árvores na fiação. Em todas as ocorrências, equipes técnicas da EDP estavam em campo e empenhadas para realizar os reparos na rede atingida e normalizar o fornecimento de energia o mais rápido possível.

A concessionária informa que a rede elétrica aérea está sujeita a uma série de fatores externos como chuvas, descargas atmosféricas, vendavais e queda de objetos e árvores. Diante das características de tais ocorrências, a Distribuidora esclarece que o tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema e muitas ocorrências são normalizadas automaticamente por meio do sistema de automação da rede elétrica.

A EDP esclarece que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor, define as regras quanto ao ressarcimento de danos causados por anomalias no fornecimento de energia elétrica que prevê ressarcimento em caso de danificações em equipamentos elétricos.

Para realizar o pedido de ressarcimento de danos a equipamentos elétricos, a Concessionária orienta o cliente a acessar o EDP Online, no www.edponline.com.br. O pedido também pode ser realizado pessoalmente nas Agências de Atendimento ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.

