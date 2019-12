Felipe Santos do Nascimento Bermond, aluno da 1ª série da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Doutor Silva Mello, conquistou o primeiro lugar na II Mostra Estadual de Astronomia, Astrofísica, Astronáutica e Cosmologia 2019. Essa competição é organizada pelo programa de pós-graduação em astrofísica, cosmologia e gravitação da UFES.

A fase final do projeto foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ifes de Guarapari. Na mostra, foram apresentados 33 trabalhos científicos com as temáticas astronomia, astrofísica, astronáutica e cosmologia.

Felipe desenvolveu o tema “Estamos de Olho no Céu”, com estudos de radiantes captados na estação da unidade escolar. A escola conta uma estação de videomonitoramento de pequenos objetos (meteoros), onde os alunos analisam imagens captadas pela câmera.

A professora Lucia Horta contou que o trabalho apresentado pelo estudante foi inédito. “Felipe pesquisou e se apresentou na Mostra sozinho. Ele recebeu uma bolsa de iniciação científica, certificado e medalha pela conquista”, disse Lucia, que como orientadora do aluno, também recebeu medalha. “A escola também foi premiada com um troféu”, concluiu.