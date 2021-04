Após deixar a secretária de turismo no dia 4 de janeiro e reassumir o cargo no dia 11 do mesmo mês, a secretária de Turismo Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Letícia Regina, deixou definitivamente a pasta hoje (14).

Comunicado. Ela enviou um comunicado aos conselheiros que fazem parte do Conselho de Turismo de Guarapari falando em reciprocidade e que precisa cuidar de carreira acadêmica, sendo que ela é da área de educação. Confira o texto enviado por ela.

“Prezados Conselheiros,

Nossa palavra é e será sempre RECIPROCIDADE.

Quero agradecer por todo este tempo que estivemos juntos na árdua missão da Arte de fazer o TURISMO da Cidade de Guarapari acontecer.

Agradeço ao Prefeito Edson Magalhães, pela oportunidade ímpar a qual me confiou em gerenciar a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura desta linda cidade.

Graças à credibilidade em meu profissional pude estabelecer relações sustentáveis com o TRADE TURISTICO. Hoje (14/04/21), me despeço de cada conselheiro que me acolheu, confiou e respeitou em um momento muito importante em minha vida profissional.

Neste momento, escolho seguir minha carreira acadêmica para uma realização profissional e pessoal. Aos que iniciamos um trabalho…

Ou aqueles que nem iniciamos um convívio profissional quero exalar energias positivas a todos neste novo ciclo para o TURISMO.

Carrego comigo cada aprendizado, cada sorriso, cada realização que juntos conquistamos.

Feliz, quero parabenizar e desejar a Secretária Helione Bacovis, sucesso em sua gestão.

Por fim, encerro meu ciclo com o ❤️ sereno e já com muitas saudades de cada um de vcs…

Se cuidem…

Forte abraço, Letícia Regina”.