O cantor Eduardo Costa lança a Azulinha que é fabricado em Guarapari (ES) pela fábrica DNA Fórmulas do Brasil. A Azulinha é uma Marca que se define como uma linha de cuidados para cabelo, barba e bigode.

Já existem produtos como a Azulinha Pomada Efeito Seco e a Azulinha Pomada Efeito Molhado. O lançamento desses produtos será realizado sábado, dia (22) na live do Eduardo Costa em Uberlândia MG, pelo canal do cantor no youtube.

A compra do produto será feita online através do site WWW.AZULINHAOFICIAL.COM.BR

Os produtos da azulinha estão disponibilizados já a venda, com frete gratuito.

