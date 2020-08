A Prefeitura de Guarapari assinou na última quinta-feira (20), um decreto que flexibiliza os horários de funcionamento de diversos estabelecimentos, como restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafeterias, hamburguerias, galerias e centros comerciais. Porém impôs algumas regras para que possam atender presencialmente.

Os estabelecimentos, galerias e centros comerciais poderão funcionar com atendimento presencial de segunda à sexta-feira, de 9 horas até às 17 horas e 30 minutos, e aos sábados de 9 até às 15 horas. No entanto, estabelecimentos que sejam considerados como serviços essenciais poderão funcionar com o horário estendido, mesmo que estejam dentro desses locais.

Os restaurantes, pizzarias, cafeterias, hamburguerias e bares com CNPJ de restaurante poderão funcionar até às 22 horas, disponibilizando o atendimento de forma presencial, com uma tolerância de 30 minutos para que encerrem as atividades. Além de que os restaurantes e lanchonetes agora também poderão abrir com o atendimento presencial aos fins de semana, até às 18 horas.

Porém, para flexibilizar os horários, a prefeitura do município criou algumas medidas de prevenção que deverão ser adotadas por esses estabelecimentos, como a utilização de tapetes embebidos em uma solução de hipoclorito de sódio para reduzir a contaminação no piso, o fornecimento de máscara e escudo facial à todos os funcionários e ocupação total de apenas 50% do estabelecimento.

Em seguida, as medidas continuam com, a instalação de divisórias de acrílico nos balcões de atendimento, o afastamento de funcionários que apresentem sintomas da Covid-19, e mais diversas regras que podem ser vistas no decreto municipal.

Além disso, também foi liberada a circulação e prática de caminhada ou corrida na orla das praias, no horário entre 5 até às 18 horas, a prática de esportes marítimos como, surf, canoagem, caiaque, remo, stand up, entre outros.

Por fim, o decreto também liberou a abertura do Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, no horário das 9 até às 15 horas.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.