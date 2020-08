Amigos e familiares do motoboy Bruno Santos da Silva, que se acidentou em serviço e precisou de doações de sangue, pedem ajuda financeira para a recuperação dele. Bruno permanece sob observação na UTI, após procedimentos cirúrgicos devido à gravidade das lesões.

O acidente. Segundo a famíia, Bruno, que mora no bairro Taquara do Reino, fraturou os dois fêmures em um acidente, quando estava fazendo entregas na Praia do Morro. Amigos confirmam que o motoboy, após a cirurgia, não corre riscos de vida. “Foram lesões bem graves que vão prejudicar ele por muito tempo”, informou um membro da família.

Por conta da pandemia, a família e os amigos não têm maiores informações, nem podem visitar com tanta frequência. “A mãe dele fica aguardando na porta do hospital por notícias. Não sabemos se são passadas informações corretas. Só sabemos que ele está na Unidade de Tratamento Intensivo, estável”, afirma a amiga do motoboy, Ana Paula Ferreira.

Ajuda financeira. De acordo com a família, as lesões do Bruno foram bem graves, nos fêmures e na bacia. Sabe-se que o motoboy levou pontos no joelho e sofreu escoriações pelo corpo.

A preocupação maior da família e dos amigos é após a saída de Bruno do hospital. Ele, que é pai de duas meninas, uma de 5 anos e outra de 7 meses, está preocupado sobre como vai se sustentar durante a recuperação, enquanto não poderá voltar a fazer entregas.

“Como o INSS ainda está parado, não sabemos como vai ficar a situação dele. A gente iniciou a vaquinha pensando em custear as despesas depois que ele sair do hospital, com medicações, fraldas, esse tipo de coisa”, afirma a amiga do rapaz, Ana Paula Ferreira.

Para ajudar Bruno, basta clicar neste link.

Sangue. Por causa do acidente e dos procedimentos cirúrgicos, o motoboy ainda precisa de doações de sangue de qualquer tipo, que podem ser feitas no Hemoes de Vitória, próximo ao Hospital Santa Rita. Basta informar que o sangue deve ser doado para Bruno Santos da Silva.