As comemorações da Festa de São Pedro realizadas pela prefeitura de Guarapari já começaram. Neste domingo aconteceu a 1ª Travessia de São Pedro 2021 de natação. Segundo a prefeitura, a prova que teve aproximadamente 03 Km, contou com a participação de 80 atletas, categorias masculina e feminina.

A largada aconteceu no final da Praia do Morro, próximo ao Morro da Pescaria e a chegada foi na Prainha em Muquiçaba, com a entrega das premiações. A classificação ficou assim:

Feminino:

1º Lugar – Adriana Cipriano

2º lugar – Luisa Vasconcelos

3º Lugar – Raphaelle Harvey

Masculino:

1º Lugar – Warley Alves

2º lugar – Luciano Rangel Mota

3º Lugar – Bruno Endreger

1ª Volta de São Pedro de Canoagem. Ainda de acordo com a prefeitura, nesta terça (29), feriado de São Pedro, seguindo os protocolos sanitários, será a vez da 1ª Volta de São Pedro de Canoagem. O evento contará com equipes masculina, feminina e mista. Serão aproximadamente 78 atletas participantes.

A largada e finalização da prova será na Prainha em Muquiçaba. “Mesmo com o mar muito agitado, os atletas cumpriram o desafio fazendo da travessia um dos eventos mais bonitos já realizados na cidade. Os participantes aprovaram a iniciativa do município e já afirmaram que estarão presentes na próxima travessia a ser realizada. Nesta terça teremos o outro evento esportivo e tudo já está preparado para receber os atletas nessa homenagem a São Pedro”, finalizou a Secretária Interina de Esporte e Lazer, Joelma Pompermayer.