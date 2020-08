A campanha Compre do Pequeno, lançada nesta semana como forma de incentivo à valorização dos pequenos negócios e do comércio local, traz lives com renomadas marcas capixabas do segmento de moda para inspirar o empreendedor a potencializar seu negócio com estratégias de marketing e vendas.

O primeiro encontro virtual, Marketing e vendas para o setor de moda e vestuário, acontece na próxima segunda-feira (17), às 19h, e tem como convidados os empresários Lucas Izoton (Cobra D’agua) e Lourdes Ferolla (Di Ferolla).

“O propósito dessa iniciativa é gerar e compartilhar conteúdo relevante e estratégico, de empreendedor para empreendedor. Ações e medidas que inspirem e que possam ser implementadas pelas empresas do setor e que tenham potencial de gerar resultado no curto prazo”, salienta o gerente de competitividade do Sebrae/ES, Luiz Felipe Sardinha. Os interessados em participar da live devem se inscrever gratuitamente na Loja Sebrae (https://tinyurl.com/liveModaVestuario).

Já no dia 31 deste mês, às 19h, o tema da live é Marketing e vendas para o setor de panificação e confeitaria. O encontro trará empresários do ramo para analisar como o marketing digital tem ajudado a manter os negócios funcionando, e compartilhar os desafios enfrentados pelo setor – que está vivendo quedas no faturamento com variação de quase 40% no cenário da Covid-19.

Boas práticas. Nas duas ocasiões o gerente do Sebrae/ES compartilhará informações sobre boas práticas de saúde para uma retorno gradual seguro da economia. “As boas práticas devem ser aplicadas aos negócios de todos os segmentos. Os donos de pequenos negócios precisam assegurar que seus estabelecimentos estejam preparados para atuar de forma segura do ponto de vista sanitário. Vamos apontar medidas básicas que podem ser utilizadas neste momento”.

Sardinha ressalta a importância da aplicação de boas práticas tanto pelo ponto de vista da empresa quanto dos clientes. “O cliente precisa se sentir seguro para comprar um produto ou serviço. No varejo essa confiança é muito importante. É estratégico para o comércio que se entenda a importância de adotar as boas praticas”, destaca Sardi