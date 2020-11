Embora os corretores de imóveis e as imobiliárias ainda sejam essenciais no processo de casas à venda em Guarapari, os compradores estão cada vez mais procurando fazer mais trabalho online antes de envolver os especialistas. Um estudo de um instituto imobiliário americano mostrou que 92% dos compradores de imóveis utilizam a Internet para começar sua busca pela venda de apartamentos e casas, e só isso já pode ser considerado uma necessidade importantíssima de que, cada vez mais os corretores imobiliários precisam estabelecer uma presença on-line ativa. Se você não é ativo, envolvente e não faz networking on-line, está perdendo. A seguir, você confere quais são os meios de divulgação indispensáveis para quem quer fazer sucesso na venda de imóveis.

MÍDIAS SOCIAIS: Certifique-se de ter contas de mídia social em todas as grandes redes (Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram). Interaja com os usuários, compartilhe boas notícias e promova seus imóveis em Guarapari, de forma a interagir com seus potenciais clientes. Só no Brasil, as pessoas passam de 3 a 4 horas por dia, conectadas nas redes sociais, por isso, o conteúdo é fundamental para angariar ainda mais interessados na venda de apartamentos.

COMPARTILHAMENTO FÁCIL: Provavelmente, os compradores estão ansiosos para compartilhar suas melhores fotos de imóveis com amigos e familiares, então torne mais fácil este recurso para que estas pessoas consigam compartilhar, via redes sociais ou e-mail, adicionando botões de compartilhamento social nos anúncios do seu site ou da plataforma da imobiliária onde você trabalha.

TOUR VIRTUAL: Na era digital, e em meio à Pandemia do novo Coronavírus, sair para visitar casas à venda, se tornou uma tarefa um tanto quanto difícil para algumas pessoas, além é claro de levar em conta outros fatores como a agenda, afinal, o tempo dos seus clientes é precioso e eles querem saber o máximo possível sobre uma propriedade antes de visitá-la pessoalmente. Os passeios virtuais são uma ótima maneira de fornecer uma visualização abrangente e precisa da propriedade para os compradores em potencial.

VERSÃO MÓBILE DO SITE: Consumidores com experiência em tecnologia passam muito tempo em seus smartphones. Na verdade, um estudo recente mostrou que 80% dos usuários utilizam seus dispositivos móveis para atividades online. Por isso, é fundamental que seu site seja compatível com smartphones.

GRANDES PLATAFORMAS: A maior avalanche de buscas por imóveis, atualmente no Brasil, é feita por meio de plataformas on-line que reúnem uma série de anúncios de diferentes apartamentos e casas à venda em uma determinada região, o que pode fazer com que seus imóveis cheguem de maneira mais rápidas ao seu público. Estes portais imobiliários, oferecem ainda seus próprios aplicativos, o que facilita e muito a visualização de anúncios por dispositivos móveis e, consequentemente, ajuda a melhorar contato entre corretor e interessados na venda de apartamentos.

PARCERIA COM EMPRESAS LOCAIS: O desenvolvimento de relacionamentos com outras empresas locais será fundamental para os esforços de marketing imobiliário. Veja se você pode conseguir pontos em padarias e restaurantes com grande movimentação para deixar panfletos ou catálogos, com o objetivo de apresentar seus imóveis para o público da região onde ele está localizado.

MANTENHA UMA REDE DE CONTATO: Mantenha contato, mesmo meses e anos depois de já ter negociado casas à venda com seus clientes, para construir um bom relacionamento. Envie cartões de aniversário, cartões de festas, etc. para ficarem sempre atualizados. Desta forma, estas pessoas se sentem valorizadas e sempre que souberem de alguém próximo que está em busca de imóveis para alugar ou investir, certamente indicarão o seu nome para representa-las.

CARTÃO DE VISITA: Atualmente, o cartão de visita impresso, pode ser considerado a cereja do bolo, um toque de charme aos corretores imobiliários, e mesmo com a versão on-line, este item pode fazer uma enorme diferença na venda de apartamentos já que, normalmente, as pessoas interessadas irão diretamente procurar pelo contato do corretor, assim que pensarem em realizar este tipo de negociação.

Conheça mais recursos que você pode utilizar na venda de apartamentos em Guarapari ou outros tipos de imóveis, seguindo nossos perfis nas redes sociais e ficando por dentro de todos os nossos conteúdos exclusivos.

*Por Ruan Dias