O concurso anunciado pela prefeitura de Guarapari no ano passado, foi retomado nesta quarta-feira. A prova foi suspensa devido ao risco de contaminação pela Covid-19 no final do ano passado, e agora tem nova data para acontecer, no dia 12 de setembro.

A prefeitura destacou que as vagas para 39 cargos diferentes, são para formação de cadastro de reserva, por isso não há um número de vagas sendo divulgados.

Cargos. Os cargos ofertados são para fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de postura e serviços, fiscal de vigilância sanitária, motorista “padrão c”, operador de sistema de videomonitoramento, técnico em enfermagem, imobilização ortopédica, assistente administrativo, almoxarife.

Atendente de consultório, salva vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviço gerais, fisioterapeuta, médico clínico geral (serão 3 cargas horárias diferentes para se inscrever, 20 horas, 24 horas ou 40 horas), médicos nas especialidades de ortopedista, infectologista, psiquiatra, cardiologista, veterinário, ginecologista, pediatra e do trabalho, contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, turismólogo e biólogo.

As provas objetivas serão de múltipla escolha para todos os cargos. A prova com 40 questões será no dia 12 de setembro, o teste de aptidão física para os cargos de agentes na área de atendimento em saúde será no dia 31 de outubro.

Para se inscrever, o candidato precisará entrar no site da www.gualimp.com.br (empresa responsável pela realização do concurso), apresentando os documentos necessários, e será também cobrada uma taxa de R$60 por inscrição (podendo ser requisitada a isenção, conforme o edital).