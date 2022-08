Na manhã desta segunda-feira (22), após receber informações sobre disparos de arma de fogo na região do Morro do Cabral, em Vitória, a Polícia Militar realizou uma operação de saturação na região, onde deteve um suspeito e apreendeu com ele uma pistola calibre 9mm, 21 munições e um carregador.

Outra apreensão ocorreu na tarde de ontem (21), na região do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, também em Vitória, quando uma guarnição em patrulhamento pelo local foi surpreendida por criminosos que atiraram contra os militares. Houve revide e os suspeitos se evadiram. No entanto, foram apreendidos 213 pinos de crack, 70 buchas de maconha, 42 pinos de cocaína, além de munições e seis rádios comunicadores.