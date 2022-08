Com o intuito de modernizar e tornar o modelo de aplicação de vacinas de rotina mais organizado e eficaz, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, expande o modo de vacinação para três novas unidades de saúde: Ataíde, Dom João Batista e Divino Espírito Santo. Nesta segunda (22), esses locais passam a realizar a aplicação das doses nas salas de vacinas, através do agendamento on-line.

A ferramenta de marcação de vacinas de rotina on-line oferece maior comodidade para o usuário, que pode escolher o horário da sua imunização, tornando o momento mais ágil e sistematizado.

Nesta sexta-feira (19), a partir de 15h, o munícipe pode acessar o site da PMVV e agendar, escolhendo entre os serviços de vacinação de rotina, BCG, declaração da situação vacinal e campanha de poliomielite (até o dia 9 de setembro).

Em julho, as unidades de saúde de Coqueiral de Itaparica, Ibes e Vila Nova aderiram ao sistema. Portanto, até o momento, esses são os seis lugares que farão a vacinação apenas por meio do agendamento on-line. Em breve, as outras unidades de saúde também vão aderir à marcação virtual.

Toda sexta-feira, às 15h, novas vagas serão oferecidas, para que toda a população mantenha sua vacinação de rotina em dia. Caso o usuário tenha alguma dificuldade em agendar, as equipes de saúde das unidades estarão disponíveis para ajudar.