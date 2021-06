Devido a atual fase da pandemia que a cidade está passando, o município de Guarapari e outras cidade, recentemente começaram a realizar testes rápidos, que são capazes de identificar se alguém está com o vírus em apenas 15 minutos.

Porém, segundo uma reclamação recebida por nossa equipe, muitos moradores não sabiam deste serviço, nem mesmo os que trabalham na UPA. É o que denúncia um empresário da cidade, que afirmou ter sido “desinformado” pelos profissionais.

Tenda. O empresário Fernando Campos, sentindo sintomas de gripe, foi com toda a família até a tenda da covid-19, localizada em frente à UPA, e, sabendo dos testes rápidos, pediu por um. No entanto, foi surpreendido pelos funcionários que trabalhavam no local, que segundo ele afirmaram não estar sabendo deste serviço.

Unidade de saúde. Ao sair do local, Fernando ligou para a Secretaria de Saúde em busca de informações, e foi informado de que o que havia sido dito na tenda da covid-19 estava errado, e que ele poderia realizar o teste indo em qualquer Unidade de Saúde. Com isso o empresário levou a família até a Unidade de Saúde localizada no bairro Ipiranga, onde novamente foi surpreendido, os funcionários de lá também não sabiam sobre o serviço.

Por fim, ainda sem desistir, Fernando contou que ligou novamente para a Secretaria de Saúde do município, e foi direcionado para a Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães. Ao chegar no local o empresário finalmente encontrou o teste rápido, só não encontrou alguém que pudesse aplicar.

“Depois de sair da unidade do Ipiranga eu liguei para a Secretaria de Saúde e eles me informaram que na (Unidade de Saúde) Arnaldo Magalhães eu encontraria o teste, quando eu cheguei eles falaram que lá tinha sim, mas faltava pessoas que pudessem aplicar ele. Eu fiquei insistindo e a Secretaria de Saúde finalmente conseguiu marcar para que eu voltasse lá depois e consegui realizar o teste”, disse Fernando.

O outro lado

Conversamos com a Prefeitura de Guarapari e questionamos a situação contada pelo empresário. Perguntamos sobre a desinformação dos funcionários da UPA sobre os testes rápidos e sobre a falta de profissionais que aplicassem o teste, só estando nos locais em alguns dias da semana.

Para o primeiro questionamento a prefeitura nos respondeu afirmando que a informação não procedia, no entanto, para a falta de funcionários que pudessem aplicar estes testes, não obtivemos resposta. Confira a nota enviada na íntegra abaixo:

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) afirma que não procede a informação de que os funcionários da UPA não sabem os locais de realização dos testes. Todos são instruídos sobre os locais e horários de testes. Além disso, são oferecidas capacitações antes da iniciação de qualquer mudança de protocolo.

Inclusive o denunciante foi atendido no dia seguinte, dentro da Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, onde foi realizado o teste.

Sobre os locais de testagem, o município realizou ampla divulgação através dos canais oficiais e veículos de informação da cidade.

A Semsa ressalta que caso a pessoa tenha sintomas graves, procure o Ambulatório de Síndromes Respiratórias, na Unidade de Pronto Atendimento. Além do atendimento médico no local é feita a coleta de exames de 8 às 11h30, de 13 às 17h30 e das 20h às 06h.

Em caso de sintomas leves, procure as unidades de saúde referência em teste de antígeno Covid-19, das 13h às 16h:

– Bela Vista;

– Setiba;

– Santa Mônica;

– Jabaraí;

– Arnaldo Magalhães (Muquiçaba);

– Kubitschek;

– CAIC;

– Meaípe;

-Camurugi.”