Radiologia, Fotografia, Negócios Imobiliários, Produção Cervejeira, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Jornalismo, Design de Interiores, Design de moda e Coaching e Desenvolvimento Humano são alguns dos novos cursos.

Os cursos da Unopar são ideais para quem busca uma qualificação profissional diferenciada, com um sistema de ensino moderno e apoio acadêmico de profissionais experientes em diversas áreas do conhecimento. Os alunos da instituição de ensino têm a possibilidade de escolher duas metodologias de ensino a distância: 100% online e Semipresencial.

“Buscamos sempre trazer o que há de melhor para o nosso público e por isso estamos investido em inovação com cursos que ainda não são ofertados em Guarapari e também com graduações que indicam que o mundo vem mudando e precisamos no capacitar em áreas que vem crescendo bastante, como a de tecnologia, mercado financeiro e comunicação”, explica Marcella Lucci, coordenadora do Polo.

Marcella ressalta ainda que o Polo Guarapari está aberto para visitas e que o vestibular pode ser realizado de forma online e gratuita. As mensalidades são a partir de R$ 169,00 e servidores públicos, conveniados a CDL e pessoas com cartão de todos (extensivo a filhos e cônjuges) possuem 20% de desconto. Unopar Polo Guarapari: (27) 3361.7373 – (27) 99527.7373.

Confira todos os cursos da Unopar: