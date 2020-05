Um sonho dos moradores e comerciantes da orla de Meaípe está sem conclusão. A revitalização da Orla, com pavimentação em diversas ruas e a conclusão do muro de contenção, andam em ritmo lento, quase parado.

Nossa equipe esteve ontem (11) no local e percebeu que não havia ninguém trabalhando nas obras da orla. Moradores relatam que até existe uma pequena frente de trabalho, mas que ela tem sido lenta, muito lenta.

Desanimados. O presidente da Associação de Moradores, Vinicius Brina, afirma que não tem mais esperança de obras rápidas. “Se terminar já está bom”, diz desolado. Segundo ele, está tudo atrasado e ninguém assume a responsabilidade. “A gente tenta conversar com a empresa, com os engenheiros da prefeitura, mas percebemos que parece haver um jogo de empurra-empurra entre eles”, desabafa.

Abandono. Durante a nossa visita no bairro, percebemos que a situação realmente parece de abandono, com vários pontos por fazer, buracos enormes, muitos com lixo e restos de obras e uma enorme cratera em frente a um dos restaurantes mais tradicionais da região. “Esse buraco a empreiteira disse que quem tem que tapar é a prefeitura”, explica Vinicius.

Respostas. Procuramos a prefeitura para saber as explicações e a mesma que nos enviou uma nota dizendo aconteceram alguns problemas de repasses financeiros. Confira a resposta abaixo.

“Pavimentação

As obras já foram iniciadas com a contrapartida do município, entretanto, como ainda não houve o repasse federal, a Prefeitura de Guarapari segue aguardando a verba para continuidade das obras. Por este motivo, já foi solicitado o aditivo de prazo do contrato com a a empresa.

Muro de Arrimo

Na sexta-feira (8) foi concluída a terceira etapa do muro e serviço retorna a ser executado amanhã (12). A conclusão deve acontecer em até 30 dias.

Revitalização da Orla

A revitalização da orla de Meaípe contempla a recuperação da via com pavimentação de piso intertravado, calçadão, construção da rua do lazer, entre outras melhorias. Na última semana, a localidade recebeu a melhoria no calçadão. O contrato de revitalização possui prazo de conclusão para agosto deste ano.”