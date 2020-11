A conta de água vai ficar mais cara para muitos capixabas a partir de dezembro. A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) publicou uma resolução em que autoriza o reajuste das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

A lista inclui 53 cidades, incluindo a Grande Vitória. O aumento, de 2,97%, começa a ser aplicado a partir do dia 1° de dezembro. A resolução foi publicada na última semana no Diário Oficial do Estado. O reajuste está abaixo do índice da inflação acumulada em um ano no mês de setembro, que ficou em 3,14%, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No texto, para justificar o aumento, a agência reguladora cita que a Cesan apresentou as informações necessárias ao reajuste de suas tarifas, cujas análises constam em um processo administrativo.

O reajuste anterior nas tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Cesan passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2019. Uma nova discussão sobre a tarifa deveria ocorrer em um prazo de 12 meses, ou seja, até agosto de 2020, mas foi adiada, segundo a agência, devido à pandemia do coronavírus.

O aumento afeta moradores de 53 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória, que são atendidas pela Cesan, por delegação do governo do Estado e através de contratos de concessões com os municípios capixabas.

CONFIRA A LISTA DAS 53 CIDADES

1 Afonso Cláudio

2 Água Doce do Norte

3 Águia Branca

4 Alto Rio Novo

5 Anchieta

6 Apiacá

7 Aracruz (Litoral)

8 Atílio Vivácqua

9 Barra de São Francisco

10 Boa Esperança

11 Bom Jesus do Norte

12 Brejetuba

13 Cariacica

14 Castelo

15 Conceição da Barra

16 Conceição do Castelo

17 Divino de São Lourenço

18 Domingos Martins

19 Dores do Rio Preto

20 Ecoporanga

21 Fundão

22 Guarapari

23 Ibatiba

24 Irupi

25 Iúna

26 Laranja da Terra

27 Mantenópolis

28 Marechal Floriano

29 Montanha

30 Mucurici

31 Muniz Freire

32 Muqui

33 Nova Venécia

34 Pancas

35 Pedro Canário

36 Pinheiros

37 Piúma

38 Ponto Belo

39 Presidente Kennedy

40 Rio Novo do Sul

41 Santa Leopoldina

42 Santa Maria de Jetibá

43 Santa Teresa

44 São Gabriel da Palha

45 São José do Calçado

46 São Roque do Canaã

47 Serra

48 Venda Nova do Imigrante

49 Viana

50 Vila Pavão

51 Vila Valério

52 Vila Velha

53 Vitória

Com informações da Cesan