Em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, hoje o Portal 27 dá destaque a uma empresa do ramo que encantou a cidade de Guarapari: a Foto Na Mão.

Há mais de 10 anos no mercado Guarapariense, a Foto Na Mão é referência em fotografia social e corporativa. Com uma proposta nova e ambiciosa de eternizar momentos, a empresa vem crescendo cada vez mais com a ideia de concretizar lembranças. O conceito é a impressão quase que instantânea das fotos tiradas nos eventos.

Covid-19. O empresário e fotógrafo Renan Alves Nogueira, que é proprietário da Foto Na Mão, conta como foi continuar esses serviços na cidade saúde, mesmo em meio à pandemia. “Nosso trabalho é bem dinâmico e flexível, podendo entrar em qualquer tipo de evento. Atuamos na região sul capixaba e em Guarapari, atendendo fortemente também a Grande Vitória. Mas, com a pandemia do Coronavírus, ficamos três meses 100% parados, porque dependemos totalmente de aglomerações.”

Renan ainda conta como foi o primeiro evento com a flexibilização da quarentena, no mês de junho. “Foi um drive-thru de uma escolinha. Fotografamos, mesmo à distância e com os alunos dentro do carro, e levavam como lembrança a foto impressa, com todos os cuidados. Foi uma experiência bem bacana, porque a impressão é imediata e é um diferencial no mercado.”

Flexibilidade. O empresário ressalta que, onde cabe um sorriso, a Foto Na Mão pode atuar. “Com a impressão de fotos, nossa proposta é entregar o sorriso como lembrança num evento. Brincamos dizendo que, seja festinha, festa ou festão, cabe foto na mão!”, diz Renan. “Temos pacotes que atendem eventos pequenos, de 20 a 30 pessoas, com trabalho reduzido para esse tipo de pessoa. Mantemos uma estrutura flexível, com a retomada dos pequenos eventos, atendendo bem esse tipo de público.”

Foto Na Mão – Facebook

Contato: 27 99962-3819

