Um domingo triste para os amigos de Delzimar de Araújo Silva. Ele morreu ontem (6), quando um motorista, que estaria alcoolizado, bateu em sua moto na rodovia do sol e fugiu sem prestar socorro.

A pancada foi tão forte que a frente do carro ficou bastante destruída. O fato aconteceu no bairro Perocão, região norte de Guarapari. Não temos detalhes sobre como foi esse acidente. O motorista do carro que ainda não foi identificado foi localizado posteriormente e detido pela Polícia Militar, sendo encaminhado à Delegacia de Guarapari.

Tristeza. Bastante querido por todos, Delzimar trabalhava em uma lanchonete na Praia do Morro. Os amigos e patrões lamentaram a morte dele e publicaram também uma nota de pesar.

Pedro Henrique Parmagnani, um dos proprietários da M Burger e Pizza, onde Delzimar trabalhava, escreveu um texto junto a nota. “Um dia triste! No final da noite de ontem recebemos a triste notícia do acidente do nosso amigo e colaborador Delzimar. O mais antigo do M, de tantos apelidos carinhosos dos clientes, tiozinho, delzi, Piauí, e tantos outros. Já serviu chopp, atendeu mesa, mas brilhava mesmo fazendo os melhores hambúrgueres que essa cidade já comeu. É impossível contar a história do M, sem contar as histórias de Delsimar. Vamos sentir muito a sua falta meu amigo, e escrevo essa legenda com os olhos cheios de lágrimas ainda sem acreditar que isso tudo é verdade. Vá em paz Delzimar, nós te amamos”, escreveu.