Um motorista morreu atropelado pelo próprio caminhão na manhã de hoje (24). Rafael de Souza Alves era morador de Guarapari e tinha 37 anos.

O motorista seguia com o veículo para uma oficina na região sul do Espírito Santo. O caminhão Mercedez-Benz 1113 começou a apresentar falhas mecânicas na Rodovia ES 060, em Anchieta, fazendo com que o motorista decidisse parar no acostamento para verificar o problema em questão. Parte do escapamento caiu na pista.

A Guarda Municipal informou que testemunhas viram Rafael embaixo do caminhão, quando o veículo começou a descer, de ré. Nesse momento, o motorista acabou sendo atropelado, não tendo tempo de sair do lugar. O caminhão continuou a descer após atropelar Rafael, quebrou a barreira metálica da pista e acabou do lado de fora da rodovia.

Por mais que não seja possível determinar a causa da falha mecânica, a Guarda Municipal acredita que o freio de mão tivesse parado de funcionar e por esse motivo o caminhão desceu.

Até que o corpo fosse recolhido, a pista sentido Piúma ficou interditada. O corpo do motorista já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.