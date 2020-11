A busca por drogas em Guarapari começou na tarde da última sexta-feira, quando os policiais militares do 10º BPM foram até os bairros Coroado e São José, para realizar uma operação em busca de averiguar denúncias de tráfico de drogas na região.

Foram apreendidos 266 pinos de cocaína, 212 pedras de crack, 257 buchas de maconha, um pedaço grande e um pequeno de maconha e material para embalo. Além disso, uma jovem de 18 anos foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Já por volta das 20 horas, em ação no bairro Perocão, os militares foram averiguar mais denúncias relacionadas ao tráfico de drogas na região. Ao chegar no local, os agentes abordaram 3 suspeitos, e foi descoberto que eles portavam 70 pinos de cocaína e 6 buchas grandes de maconha.

Durante a tarde do domingo, por volta das 17 horas, enquanto realizavam um patrulhamento de rotina, os agentes perceberam um homem que, ao ver a viatura, tentou fugir para dentro do bairro Adalberto Simão Nader. Os militares o perseguiram e conseguiram realizar a abordagem, com ele localizaram um pacote que continha cocaína.

Enquanto isso, no bairro Praia do Morro, enquanto verificavam uma denúncia de um carro na areia com som alto, os policiais realizaram abordagens com 3 jovens, sendo 2 menores de idade. Com eles localizaram 10 buchas de maconha e R$9. Sobre o veículo, as medidas administrativas foram tomadas, afirmou a PM.

Ainda no domingo, por volta das 18 horas, enquanto patrulhavam o bairro Lameirão, os militares avistaram um adolescente que, ao ver a viatura, tentou jogar fora um pacote. Os agentes seguiram na abordagem e encontraram 12 buchas de maconha com o jovem.

Por fim, durante a noite do domingo, os policiais militares receberam uma denúncia de que uma mulher estaria traficando na praça do bairro Aeroporto, quando chegaram ao local realizaram a abordagem e encontraram 13 pinos de cocaína e uma pedra de crack com a moça.

Celulares recuperados

Na tarde do último sábado, ao verificar uma denúncia de venda de celulares roubados em Muquiçaba, os policiais abordaram um homem que apresentava um comportamento suspeito. Em posse dele, encontraram 3 celulares roubados, que foram reconhecidos por uma das vítimas, roubada no dia 10.

Todos os detidos e os adolescentes apreendidos foram conduzidos para a delegacia local juntamente com os entorpecentes apreendidos.