No sábado (17), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará um novo mutirão para vacinar quem perdeu o prazo da segunda dose contra a Covid-19. Será das 8h às 15h, na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (Centro Municipal de Saúde), no bairro Santo Antônio.

A ação é mais uma oportunidade para esse público completar o esquema vacinal com CoronaVac ou AstraZeneca (de acordo com a primeira dose recebida), garantindo a máxima proteção proporcionada pelos imunizantes.

Não é preciso fazer agendamento para ser atendido. Basta comparecer com documento de identificação e o cartão de vacinas, onde está escrita a data marcada para a segunda dose. Quem estiver com a segunda dose vencendo no sábado também pode participar.

Esse será o terceiro mutirão promovido pela Semus, em menos de um mês. Nos dois primeiros, mais de 400 pessoas colocaram a vacina em dia.

“Estamos buscando formas de facilitar as condições para que as pessoas que estão em atraso recebam a segunda aplicação e possamos avançar na proteção da população. Além dos mutirões, intensificamos a busca ativa dessas pessoas, através dos nossos agentes de saúde. Mas é preciso que elas queiram se imunizar, que tenham consciência de que a segunda dose é determinante para a eficácia da imunização”, salienta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Nas unidades básicas

Os mutirões não são a única forma de colocar a vacina em dia. De segunda a sexta-feira, as unidades básicas de saúde de Cachoeiro fazem a aplicação da segunda dose sem necessidade de agendamento. Para isso, o usuário deve ir, na data marcada no cartão, à unidade na qual recebeu a primeira dose, preferencialmente. O atendimento é feito das 8h às 15h.

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

Quem vai participar do mutirão ou se vacinar em qualquer unidade básica pode colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiser. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.