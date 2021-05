Nesta semana foram abertas as inscrições para a 1ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), um evento promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a EDP Escelsa e outras concessionárias de energia do Brasil. A competição será para os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e premiará os melhores alunos com notebooks e medalhas.

O evento irá ocorrer nos estados do Espírito Santo, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul e consistirá de duas fases para os alunos provarem o conhecimento sobre eficiência energética, a primeira será composta por desafios e a segunda por uma prova, ambas etapas serão online e realizadas no mês de agosto.

A competição é um projeto piloto organizado pelas concessionárias EDP, Coelba, Enel e RGE, e será implementado nos estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. A EDP é a única distribuidora do Sudeste a participar do projeto que faz parte do Programa de Eficiência Energética. É esperado que a competição reúna 35 mil estudantes de 600 escolas diferentes dos quatro estados participantes.

A ONEE é um evento destinado a disseminar o papel da eficiência energética por meio da divulgação desta temática e educar para o consumo consciente de energia elétrica. Ocorrerá, inicialmente, nas escolas de Ensino Fundamental, nas suas séries finais (8º e 9º anos), para assim, estimular hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional e agregar as aprendizagens no campo de Ciências da Natureza e suas tecnologias, segundo as orientações da Base Nacional Comum Curricular.

Estudantes e professores serão premiados. Os quatro alunos de cada estado com a melhor classificação receberão notebooks e, quatro notebooks serão entregues aos professores, um de cada estado. Além disso, serão distribuídas entre os alunos, aproximadamente, mil medalhas de ouro, prata e bronze, e certificados de menção honrosa a 50% dos participantes.

A inscrição para a competição nacional é gratuita e pode ser realizada por instituições de ensino públicas e privadas, até o dia 06 de agosto de 2021, no site da Olímpiada https://onee.org.br. Os detalhes do regulamento estão disponíveis também no site https://onee.org.br/regulamento.

Curso para professores

Os professores das escolas participantes poderão realizar um curso de formação totalmente no formato digital sobre eficiência energética, abordando conceitos de energia, geração de energia elétrica, histórico, desenvolvimento e eficiência dos sistemas produtores e consumidores de energia elétrica.

Para participar basta o professor acessar o site da ONEE – http://www.onee.org.br – e seguir o passo a passo para a inscrição. Após realizado o cadastro, terá acesso ao sistema do curso, que será gratuito.

Instituições de ensino públicas e privadas podem se cadastrar gratuitamente para participar da Olimpíada. É necessário apenas preencher a ficha de inscrição no mesmo site.

No Espírito Santo serão atendidas pelo menos 48 escolas, 48 professores e 3.480 estudantes. Em todos os estados onde a ONEE ocorrerá serão 35 mil alunos e 600 escolas.