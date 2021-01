Após deixar a secretária de turismo, no último dia 4 de janeiro, a secretária de Turismo Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina, reassumiu o cargo nesta segunda-feira (11).

Conselho. A confirmação da sua volta ao cargo foi publicada hoje no Diário Oficial. A secretária volta ao cargo após entendimentos de que fazia um bom trabalho na pasta, tendo inclusive apoio do Conselho Municipal de Turismo. Os membros do Conselho chegaram a entregar uma carta de agradecimento a Secretária.

“É com satisfação que recebemos essa notícia da volta dela ao cargo. Pois percebemos avanços importantes no nosso setor, mesmo nesse momento difícil em que estamos passando. Contamos com a ajuda de todos no desenvolvimento no turismo em Guarapari” , disse Gustavo Guimarães, que faz parte do Conselho.