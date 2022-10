Representantes da operadora de turismo Naturallis Turismo estão no Espírito Santo para conhecer os atrativos capixabas, com o objetivo de formatar pacotes de viagem para o Estado. A operadora atende ao público 50+ e tem como foco o turismo religioso aliado à gastronomia, história, cultura e ao agroturismo.

A ação é resultado da participação da Secretaria de Turismo (Setur) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Prefeituras Municipais na Expocatólica, realizada em São Paulo, em maio deste ano.

O roteiro inclui atrativos e infraestruturas turísticas dos municípios de Vitória, Vila Velha, Ibiraçu, Santa Teresa, Fundão e Anchieta. Desta forma, os profissionais da operadora de turismo vão poder visitar, por exemplo, o Convento da Penha, o Santuário de São José de Anchieta, o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, além de conhecer meios e hospedagem, restaurantes, cafés, lojas de artesanato, entre outras infraestruturas.

Também serão apresentados à produção de artesanato de conchas em Anchieta, das rendeiras de bilro em Vila Velha, e de vinhos, cervejas e espumantes em Santa Teresa, e conhecerão a banda de congo na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Expocatólica. O diálogo com a operadora de turismo Naturallis Turismo teve início na Expocatólica, realizada em maio deste ano, em São Paulo. Na oportunidade, a Setur propôs parceria com o Sebrae e participou na feira com empreendimentos que estivessem ligados ao turismo religioso no Espírito Santo.