Mesmo com a pandemia, a Ouvidoria da Mulher continua funcionando em Guarapari. Foram realizados, durante os últimos 2 meses, cerca de 70 atendimentos a mulheres que estavam passando por problemas de violência, tanto física quanto mental.

Junto destes, também foram feitos os devidos acompanhamentos, sendo na saúde psicológica ou, em casos mais extremos, no auxílio em conjunto com a Polícia Militar, para a segurança da mulher. Scheila Ventura Fountana, a ouvidora da mulher no município, conversou com a equipe do Portal 27, e contou a importância deste serviço para Guarapari.

“A ouvidoria da mulher foi criada pela Câmara Municipal da cidade há pouco tempo, e muitas pessoas desconhecem da existência deste serviço de ajuda à comunidade. É algo essencial para Guarapari e não irá parar, mesmo durante o tempo de pandemia, nós continuamos realizando atendimentos, porém agora contamos com o serviço de agendamento”, contou Scheila.

Que continua. “Em 2 meses nós já atendemos mais de 70 pessoas, e são atendimentos contínuos, diretos, no qual nós vamos ajudando até o final, não importando se o caso tenha de ser levado até a justiça, estamos aqui para ajudar. Trabalhamos com os meios internos, com agendamento, e externo, quando a mulher não consegue ou não pode vir até o local da ouvidoria, neste caso nós nos dirigimos até o local, onde realizamos o atendimento.”.

A ouvidora também confidenciou que a ouvidoria não trabalha recebendo apenas mulheres, e que, nesse tempo que está funcionando, já recebeu alguns homens que buscavam ajuda para melhorar e tratar bem as esposas, pois percebiam que estavam tomando atitudes erradas.

“Já recebemos homens que procuravam ajuda para tratar bem a esposa, eles reconheciam que estavam tomando atitudes ruins, que poderiam acabar com o casamento, isto é importante, pois existem casos que o marido não sabe que está sendo ruim, já que cresceu vendo comportamento semelhante do pai com a mãe, portanto cresceu achando que era algo normal.”, declarou Scheila.

Por fim, a ouvidora confirma o trabalho do órgão, comentando que toda ajuda disponível será dada para a mulher que precise, até mesmo em casos de violência noturna, contando com plantões para auxiliar nestes casos.

“A família e a mulher podem contar com a ouvidoria, estamos aqui para ouvir, entender e ajudar em todos os aspectos, fazendo encaminhamentos para psicólogos ou para a polícia. Nós podemos ajudar mesmo em casos que a mulher não venha até nós, já que trabalhamos com denúncias anônimas. Contamos também com plantões noturnos, para ajudar quem sofrer violência neste horário, visto que geralmente a ouvidoria está fechada durante a noite.”, finalizou Scheila.

As denúncias ou agendamentos de horários podem ser feitos através dos telefones: (27) 3361-1739 (fixo) e 99779-4696 (celular e whatsapp).