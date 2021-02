O vereador de Guarapari, Francisco de Assis Pereira Duarte, mais conhecido como Chico Moveis (PSDB), sofreu um acidente grave na manhã de hoje (11), na região de Boa Esperança, interior da cidade.

De acordo com as primeiras informações apuradas por nossa equipe, ele estava em cima de um caminhão, que estava carregando algumas madeiras, quando se desequilibrou e caiu batendo a cabeça no chão.

Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital Dório Silva em Vitória. Chico foi eleito com 1.006, votos para um primeiro mandato, junto outros 13 nomes de novatos e dos ex-vereadores, Izac Queiroz e Dr. Franz. Mais informações a qualquer momento em nosso site e nossas redes sociais.