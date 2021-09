O prefeito da capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos), irá anunciar nesta quarta-feira (8) o novo planejamento do direcionamento de R$1 bilhão de verba para diversos segmentos até 2024. A data escolhida comemora o aniversário de 470 anos de Vitória.

O projeto, que se chama Plano Vitória, prevê ações em educação, infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, habitação, urbanização, esporte, cultura e tecnologia.

De acordo com a assessoria do prefeito, o planejamento tem como objetivo tornar a capital cada vez mais “criativa e empreendedora, onde as pessoas possam viver com mais paz, igualdade e segurança”.