Os eleitores de 4 cidades do Espírito Santo foram às urnas neste domingo (29) para votar em seus candidatos a prefeito. As cidades em questão são Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Confira como foi o segundo turno das eleições na Grande Vitória.

Vitória. Com 58,5% dos votos válidos, o delegado Lorenzo Pazolini ganhou as eleições para prefeito na capital capixaba. Com isso, o candidato do Republicanos venceu o adversário, João Coser (PT), que obteve 41,5% dos votos válidos. O candidato eleito obteve a maioria dos votos em 47 dos 51 bairros de Vitória em que existem seções eleitorais. Com isso, João Coser (PT) venceu nos demais quatro.

Pazolini, que declara ser de direita, é do mesmo partido do deputado federal Amaro Neto e do do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. O delegado teve o apoio dos políticos supracitados durante sua campanha.

Vila Velha. O vereador do partido Podemos, Arnaldinho Borgo, venceu o oponente e atual prefeito Max Filho (PSDB) com 69,03% dos votos válidos. Max alcançou 30,97% dos votos válidos para prefeito em Vila Velha.

Borgo, 37 anos, exerce seu segundo mandato como parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. É a primeira vez em que Arnaldinho assume o comando da cidade.

Arnaldinho conquistou em 2016 a marca histórica de 5.392 votos nas eleições, tornando-o, até hoje, o vereador mais votado na história da cidade.

Serra. O ex-prefeito e deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) venceu, na disputa do segundo turno pela Prefeitura da Serra, o adversário Fábio Duarte (Rede). O pedetista obteve 54,9% dos votos válidos ante os 45,1% de Duarte. Vidigal saiu vitorioso em 49 dos 75 bairros da cidade.

Na comemoração de sua vitória na eleição municipal, Vidigal anunciou que “a Serra do ódio acabou” e que “agora será a Serra do amor”. Sérgio também disse na ocasião que não quer dividir, mas sim, unir as forças políticas.

Cariacica. Na disputa pela prefeitura em Cariacica, o demista Euclério Sampaio venceu a petista Célia Tavares com 58,69% dos votos válidos. A vantagem de votos de Euclério foi de mais de 28 mil votos.

Estando em seu quinto mandato consecutivo como deputado estadual, Euclério é da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa. Em 2020 foi a primeira vez em que Sampaio disputou a eleição para prefeito em Cariacica, mas em 2004, disputou a prefeitura de Vila Velha.