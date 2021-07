O tempo mudou em boa parte do país. E a temperatura deve cair de maneira acentuada no Espírito Santo nos próximos dias. O aviso meteorológico emitido pela coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê condições favoráveis para formação de geada nos trechos de altitude elevada, onde a sensação térmica aparente pode ficar inferior a 0 °C, sob condições específicas de combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento.

Frente fria. O aviso meteorológico é válido até este domingo (01). A passagem da frente fria pelo Estado, desde a noite dessa quarta-feira (28), traz consigo uma forte massa de ar de origem polar, que poderá provocar uma onda de frio intenso em várias regiões do Brasil. Nesta quinta-feira (29), as nuvens aumentam e chove com fraca intensidade em todas as regiões capixabas.

Ventos. O coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, destacou que, na ocasião da passagem do sistema frontal, o vento muda de direção e começa a acelerar, podendo ocorrer algumas rajadas fortes, acima dos 50km/h, por todas as regiões capixabas. “A massa de ar que acompanha a frente deverá injetar ar frio, que contribui para a queda significativa das temperaturas”, completou.

Geadas. Nesta quinta-feira (29), há previsão de que ocorra a menor temperatura máxima do ano em todas as regiões do Estado, com queda de até 10,0 °C em relação às máximas observadas nessa quarta-feira (28). Já para sexta-feira (30), a nebulosidade associada à passagem da frente fria se dissipa e há expectativa para a madrugada mais fria do ano em alguns pontos, em função da forte queda nas temperaturas no período noturno. “Essas condições de temperaturas amenas são favoráveis para a ocorrência de fenômenos como geada, principalmente em regiões de altitude elevada, acima de 800 metros de altitude”, explicou Ramos.

A menor temperatura mínima deste ano ocorreu no distrito de Aracê, município de Domingos Martins, onde foi registrado 3,8 °C no dia 05 de julho. No dia 02 de julho, Vitória registrou 13,5°C, a menor temperatura do ano até o momento na Capital.

Final de semana. Para este final de semana, a previsão inicial aponta para a ocorrência de chuva fraca nas cidades mais próximas ao litoral, ocasionadas pela presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Em virtude das madrugadas amenas, ainda persiste o risco de formação de geada nas regiões de altitude elevada. Mais detalhes sobre a previsão do tempo e de avisos meteorológicos especiais podem ser acompanhados no site da Meteorologia do Incaper.

A coordenação de Meteorologia reforça que todas as medidas de proteção adequadas devem ser adotadas, a fim de minimizar prováveis transtornos associados ao tempo frio. Em caso de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil.