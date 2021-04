Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari localizaram veículo com restrição e apreenderam drogas em ações realizadas pelas equipes no município.

Restrição. Na tarde de sábado (03) durante o patrulhamento no bairro Olaria, uma guarnição de militares avistou um veículo abandonado próximo ao campo do américa. Ao checar as informações, constatou-se que o mesmo estava com restrição de furto/roubo, sendo assim removido ao pátio credenciado.

Drogas. Durante a noite, um casal foi abordado no bairro Santa Mônica pois estavam em atitude suspeita e tentaram esconder uma sacola ao avistar a presença policial no local. Após verificações foi localizado 102 pedras de crack, 24 pinos de cocaína e 140 reais em dinheiro. Ambos foram conduzidos.

Na noite de sexta-feira (02), policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro aeroporto, quando observaram uma mulher traficando entorpecentes na praça do bairro citado. A suspeita foi abordada juntamente com um indivíduo que estava em sua companhia. Foi localizado 09 buchas de maconha, 58 pedras de crack e R$120 em espécie.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.