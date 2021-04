A prefeitura de Guarapari, explica para as pessoas que não conseguiram realizar o agendamento online que o problema está sendo solucionado. Através do seu Setor de Tecnologia da Informação (TI), a prefeitura esclarece que disponibilizou o sistema de reimpressão dos agendamentos de vacinação contra a COVID-19, para idosos com idade entre 65 e 69 anos.

De acordo com a prefeitura, caso você tenha feito o agendamento e não tenha conseguido imprimir, basta acessar o *link abaixo e fazer a sua reimpressão. Ainda segundo a prefeitura, vale lembrar que, no dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso).

A prefeitura ainda afirma que o município ressalta que quem não conseguir vaga neste primeiro agendamento não precisa se preocupar pois, à medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos

*Link: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/files/saude/siagen–reimprimir-comprovante-de-agendamento.pdf

Início. A prefeitura iniciou nesta segunda-feira (05) a vacinação por agendamento, contra o Covid-19, para os idosos de 65 a 69 anos. A vacinação desses agendamentos acontece até o dia 10 de abril, nos seguintes pontos:

Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru;

Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba – Idosos Ativos / Sem carro;

Escola Zilnete Pereira Guimarães, Praia do Morro – Idosos Ativos / Sem carro.