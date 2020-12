Policiais Militares do 10º Batalhão realizam apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e colete balístico no município de Guarapari.

Na tarde de quinta-feira (10), por volta de 17h, policiais militares em patrulhamento no bairro Meaípe visualizaram em um terreno um indivíduo em atitude suspeita, que ao avistar as guarnições evadiu-se correndo e arremessou uma sacola branca por cima de um muro, não sendo possível alcançá-lo.

O proprietário da casa autorizou a entrada dos militares no seu quintal e foi localizada a sacola contendo 18 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, dois papelotes de crack e material para embalo de entorpecentes. (imagem 1).

Na madrugada desta sexta-feira (11), por volta de 00h, guarnições da Polícia Militar em patrulhamento no bairro Camurugi visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que empreendeu fuga por um beco ao avistar as guarnições. Os militares realizaram acompanhamento a pé e notaram que uma casa ao final do beco estaria com as portas abertas e com aparência de abandonada.

Realizada buscas nesta casa, foram localizadas duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, um colete balístico de fabricação artesanal com placa de metal e material para embalar entorpecentes. O indivíduo não foi localizado. (imagem 2). Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia local.