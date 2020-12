O Seleção de Guarapari, time organizado pela Associação de Futebol Amador Guarapariense (AFAG), venceu o Cosmos, time de Viana, no primeiro jogo da semifinal do torneio Copa Metropolitana, realizado ontem às 20 horas.

O placar ficou em 1×0 para o Seleção de Guarapari, que venceu com o gol do atacante Maycon Rodrigues, o camisa 11 do time. Após o jogo, o atacante de 27 anos deixou uma mensagem para o torcedor e se declarou feliz por ter cumprido seu papel.

“Me sinto lisonjeado e muito feliz, mas temos o segundo jogo ainda e não podemos perder o foco. Com humildade e habilidade nós vamos chegar no nosso objetivo. Fica aqui também uma convocação para a torcida nos apoiar no jogo de volta, aqui na cidade”, comentou Maycon.

O técnico do time, Joel Júnior, também falou sobre o jogo e como pretende encarar o Cosmos na volta, que agora será no dia 19 e não mais no dia 20, no campo União, em Perocão.

“Estamos voltando com a vitória fora de casa, foi um resultado positivo, jogamos de igual para igual, o jogo estava aberto, mas nós jogamos bem, criando várias oportunidades. Em questão de mudar a estratégia ou não, ainda é cedo, vou esperar a definição oficial do campo e dos jogadores disponíveis”, disse Joel.

O jogo de volta será às 15 horas do dia 19 e o time conta com o apoio da torcida para obter a vitória também em casa e chegar a final da Copa Metropolitana.